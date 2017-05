Diffusion en direct, ce mardi 2 mai en première partie de soirée sur France 2, de la pièce LE SYNDROME DE L'ÉCOSSAIS.

Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée mais rien ne se passera comme prévu entre l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses : une réjouissante cascade d’incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu’à amener les deux couples, pris dans un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus…

Isabelle Le Nouvel, auteur de cette comédie jouée au Théâtre des Nouveautés à Paris : "Moi qui ne suis pourtant pas très forte en confidences, je vais tout vous dire: C’est immobilisée par une grossesse gémellaire que j’ai écrit Le Syndrome de l’Écossais. Ce rendez-vous quotidien avec les personnages de la pièce, Bruno, Florence, Alex et Sophie m’était une grande joie. Je ne me lassais pas de les voir s’empêtrer dans leurs contradictions et leur mauvaise foi, de voir ces deux soeurs et leurs maris s’enliser dans les non-dits, les mesquineries et autres joyeusetés familiales... Pour finir par se prendre les pieds dans le tapis face à l’injonction – anxiogène ! – de nos sociétés d’être en forme, bien-pensant, performant dans tous les domaines et surtout... heureux ! (Vous avez remarqué : c’est quand même fou le nombre de livres sur LA recette du bonheur, disponibles en librairie !) Un peu plus tard – les enfants sont nés, ils vont bien merci ! – Jean-Louis Benoit a voulu mettre en scène la pièce puis Pascal Legros la produire et ce furent de très grandes joies ! Lorsque Thierry Lhermitte, Christiane Millet, Bernard Campan et Florence Darel ont dit oui ! Oui, appareillons pour cette aventure ! ...Alors là, je ne vous cache rien: explosion de joie ! Et cette joie, voici – j’espère ! – que nous la partagerons, ce soir. Rire. Ensemble. Rire ensemble des travers de ces personnages. Ces travers qui sont les nôtres. Rire ensemble. Dans un théâtre. Comme une bouffée d’air nécessaire. Oui. Comme une forme de résistance. De résistance, car, lorsque j’écris ces lignes, nous sommes après le 13 novembre 2015. On pense à Samuel Beckett : « Je ne peux pas continuer. Il faut continuer. Je vais continuer ». Bien sûr. Et l’on continue. Avec peut-être encore plus de force. D’envie. De nécessité. Et l’on comprend tout d’un coup que la joie peut être plus profonde que la tristesse. Comme un appel à la vie et à la lumière. Alors que dire... Sinon que c’est avec joie que je laisse le rideau se lever et la lumière se faire sur ce Syndrome, que je vous souhaite joyeux ! "

Distribution:

Thierry Lhermitte (Bruno)

Bernard Campan (Alex)

Christiane Millet (Florence)

Florence Darel (Sophie).

Mise en scène : Jean-Louis Benoit

Crédit photo © Bernard Richebé.