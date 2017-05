Audrey, 32 ans, éducatrice pour jeunes enfants et qui arrive de Poitiers, avait enthousiasmé les coachs lors des auditions de The Voice. Celle qui chante dans un groupe style Nouvelle-Orléans avait repris un grand classique 80's de Depeche Mode : Just can't get enough. A sa façon.

Hier, samedi 27 mai, ce talent a tenté d'obtenir une place en demi-finale et l'intégration à la tournée. Titre choisi : une chanson qui a fêté récemment son demi-siècle, Je serais la plus belle pour aller danser, de Sylvie Vartan.

Retrouvez la prestation d'Audrey ci-dessous. Sans aucune surprise, elle fait partie des huit demi-finalistes.