La reine du polar Fred Vargas invitée de La grande librairie jeudi.

Jeudi 11 mai en première partie de soirée sur France 5, La Grande librairie invite sur son plateau Fred Vargas.

Elle revient avec son personnage mythique : le commissaire Adamsberg. Ses romans sont publiés dans plus de quarante pays et adaptés à l’écran (Pars vite et reviens tard, Un lieu incertain…). La reine du polar signe Quand sort la recluse (Flammarion).

Egalement sur le plateau, Sylvain Tesson qui publie son journal Une très légère oscillation, où il rassemble ses pensées sur le monde, ses aphorismes et quelques réflexions intimes. Il est l’auteur de plusieurs livres tournés vers le voyage, notamment Dans les forêts de Sibérie, adapté au cinéma avec Raphael Personnaz dans le rôle principal.

Un autre aventurier sera sur ce plateau : Patrice Franceschi, lauréat du prix Goncourt de la nouvelle en 2015 mais également capitaine d’un bateau d’exploration « La Boudeuse » à bord duquel il a parcouru toutes les mers du monde. Il préface L'aventure, le choix d'une vie (Editions Points).

Laetitia Colombani signe La tresse (Grasset), un premier roman à ne surtout pas rater.

La Grande Librairie vous emmène également à New-York pour découvrir l’univers de Jay McInerney. L’auteur de Journal d’un oiseau de nuit et de Trente ans et des poussières signe un tout nouveau roman : Les jours enfuis (l’Olivier).