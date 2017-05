La saison 2 de Moundir et les apprentis aventuriers dès ce lundi 22 mai.

W9 dégaine ce lundi en avant-soirée la saison 2 de la télé réalité Moundir et les apprentis aventuriers.

Un programme présenté ainsi :

Habitués au confort, accros aux réseaux sociaux, addicts des boîtes de nuit, ils sont tout sauf des spécialistes de la survie. Pourtant c’est avec courage qu’ils ont décidé de vivre cette expérience extraordinaire et de devenir des apprentis aventuriers ! Pour cette saison 2, Moundir a sorti les grands moyens, et l’aventure sera encore plus difficile pour les apprentis : moins de confort, moins de perles pour acheter de la nourriture, des épreuves encore plus impressionnantes, un dépassement de soi permanent…

Les apprentis aventuriers vont très vite devoir oublier les strass et les paillettes, pour s’adapter à leur nouvelle vie, sinon c’est le découragement et l’abandon qui les guettera chaque jour ! Pour les aider, ils s’affronteront quotidiennement pour espérer remporter les perles, qui leur permettront d’augmenter leur niveau de confort. Ils vont devoir tout donner pour rester sur la plage le plus longtemps possible et tenter de remporter le titre mais aussi les 10 000 euros promis aux grands gagnants.

Sur la ligne de départ de cette nouvelle aventure 12 téméraires : 4 couples emblématiques de la télé-réalité venus participer à l’aventure ensemble : Julien et Martika, Mélanie et Bastien, Jessy et Valentin, Kelly et Neymar et 4 candidats tout aussi emblématiques venus seuls relever ce défi : Ricardo, Kevin, Carla et Fidji. Pour ces 4 derniers apprentis aventuriers Moundir leurs réserve une belle surprise, dès leur arrivée car ils vont découvrir que leur équipier n’est autre que leur ex !

Tous ensemble, les 12 apprentis aventuriers vont devoir troquer leurs talons aiguilles contre les noix de coco et leurs gels contre une machette pour tenter de survivre et de gagner ce qui s’annonce déjà comme le plus grand challenge qu’il n’ait jamais eu à relever ! Seront-ils capables d’aller jusqu’au bout de l’aventure ? Combien d’entre eux décideront d’abandonner ? Les couples survivront-ils à cette compétition et au milieu hostile dans lequel ils vont devoir évoluer ? Les ex parviendront-ils à faire une croix sur leur passé pour avancer et se dépasser ensemble chaque jour dans l’espoir de remporter le titre ? Plus qu’une compétition, les apprentis aventuriers se lancent dans l’Aventure de leur vie dont ils reviendront tous changés et plus forts que jamais ! Lesquels d’entre eux mériteront d’être sacrés meilleurs apprentis aventuriers et de remporter les 10 000 euros en jeu ?