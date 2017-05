La série Chance, avec Hugh Laurie, diffusée dès le 28 mai prochain.

Série réalisée par Kem Nunn et Alexandra Cunningham (10x45’ ), Chance sera programmée dès le 28 mai prochain. Chaque dimanche en première partie de soirée.

Acquisition de NBCUniversal International Networks, cette fiction interprétée par Hugh Laurie, Gretchen Mol, Ethan Suplee, Paul Adelstein et Lisa Gay Hamilton sera à découvrir sur la chaîne 13ème Rue.

Neuropsychiatre installé à San Francisco, la vie d’Eldon Chance bascule le jour où il rencontre Jaclyn, violentée par son mari, un flic corrompu et intouchable. Une relation équivoque s’installe rapidement entre eux. Intrigué et obnubilé par cette femme souffrant d’un dédoublement de la personnalité, le Dr Chance tombe sous le charme et va être englué dans une spirale incontrôlable et meurtrière.

Adapté du roman éponyme de Kem Nunn, ce thriller oppressant aux allures hitchcockiennes met en scène un duo énigmatique, Hugh Laurie (Dr House et The Night Manager, séries pour lesquelles il a reçu trois Golden Globes) et la troublante Gretchen Mol (Manchester by the sea, Mozart in the jungle).

Eldon Chance (Hugh Laurie) : Spécialiste des troubles mentaux, Eldon Chance exerce en tant que neuropsychiatre à San Francisco. Âgé de 55 ans, divorcé et père d’une adolescente, il mène une vie régie par ses problèmes familaux et ses dettes. Son quotidien est bouleversé par l’arrivée de Jaclyn Blackstone pour laquelle il développe une véritable obsession. Obnubilé par la volonté de la délivrer de son mari violent, Eldon est confronté à la double personnalité de Jaclyn et à son univers sombre.

Jaclyn Blackstone (Gretchen Mol) : Jaclyn Blackstone est âgée de 39 ans et vit à Berkeley. Mariée depuis 3 ans à Raymond Blackstone, ils se séparent lorsqu’il la frappe au visage avec une manivelle de cric. Restée inconsciente pendant une demie heure, la jeune femme se découvre au réveil une deuxième personnalité, Jackie Black. Ses symptômes l’ont conduite dans le cabinet du Dr Chance, qui au détriment de sa conscience professionnelle noue avec elle une relation complexe.

Darius ‘D’ Pringle (Ethan Suplee) : Surnommé ‘D’, Darius travaille comme charpentier dans le magasin d’antiquités de Carl Allen. Il rencontre Eldon Chance lorsque celui-ci décide de vendre ses meubles afin de financer son divorce coûteux. Spécialiste de diverses formes de combat, il maîtrise la lutte à mains nues, à l’aide d’armes blanches ou à feu. Ses compétences s’avéreront particulièrement utiles au Dr Chance...