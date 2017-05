La série courte A musée vous A musée moi dès fin 2017 sur ARTE.

Fabrice Maruca vient de terminer le tournage d’À musée vous, À musée moi, une nouvelle série courte humoristique de 30 épisodes au format 2 minutes. Diffusion prévue fin 2017/ début 2018 sur ARTE.

Coproduite par ARTE France et l’agence Cocorico, sur une idée de Fouzia Kechkech, cette série donne vie à 10 célèbres tableaux du monde entier, animés par des comédiens choisis pour leur ressemblance aux modèles, après un casting de 600 personnes. Les décors et les costumes ont été scrupuleusement reconstitués.

Pour chaque tableau, qui fait l’objet de 3 épisodes, des dialogues loufoques jouent du décalage anachronique, tout en nous instruisant sur l’histoire de la toile : La Joconde de Léonard de Vinci, American Gothic de Grant Wood, Arlequin et Pierrot de André Derain, Le Tricheur à l’as de carreau de Georges de La Tour, Dans la Serre de Edouard Manet, Triple portrait de Richelieu de Philippe de Champaigne, Les Amants III de René Magritte, Les Raboteurs de parquet de Gustave Caillebotte, The Problem we all live with de Norman Rockwell, Degas et Evariste de Valernes de Edouard Degas.