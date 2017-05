La série inédite Incorporated diffusée dès le 23 mai sur Syfy.

Chaque mardi à 20h55 dès le 23 mai sur la chaîne Syfy, programmation de la série américaine inédite INCORPORATED.

Un thriller futuriste de Matt Damon, Ben Affleck, Jennifer Todd’s Pearl Street Films, CBS Télévision Studios et Universal Cable Productions. Format 10 x 42'.

En 2074, on doit tout à son entreprise. Même la vie. Dans le futur, les multinationales détiennent un pouvoir illimité et se font la guerre pour se partager le marché et les ressources naturelles. Les employés qui travaillent pour ces sociétés jouissent de la richesse et du confort dans les zones vertes protégées. Les autres connaissent la misère et la pauvreté dans les zones rouges.

La série se concentre sur le mystérieux Ben Larson (Sean Teale), un jeune cadre charismatique et ambitieux, rescapé de la zone rouge, qui cache sa véritable identité pour parvenir à ses fins. Ben souhaite atteindre le poste le plus prestigieux chez Spiga Biotech, une des sociétés les plus puissantes et influentes du monde. Il ne reculera devant aucun obstacle pour atteindre ses objectifs.

Sa femme Laura, (Allison Miller) chirurgien plasticien de renom, est la fille du chef des opérations américaines de Spiga, Elizabeth Krauss. Laura est une femme droite qui a combattu toute sa vie pour ne plus être dans l’ombre du succès de sa mère et se forger sa propre identité. Née avec les privilèges d’un très haut niveau de vie, elle souhaite échapper à sa cage dorée et franchir les murs de la zone verte.