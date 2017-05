La série Riviera, co-produite par Altice Studios et Sky Vision, sera disponible à partir du 16 juin, en exclusivité sur SFR PLAY.

L'intrigue de ce thriller se déroule en France, sur la Côte d'Azur, dans l'univers de l'art.

Créée par l'auteur oscarisé Neil Jordan (The Crying Game) et interprétée par Julia Stiles, Lena Olin, Adrian Lester, Iwan Rheon, Roxane Duran, Vincent Perez et Nora Arnezeder, cette fiction audacieuse de 10 épisodes plonge le spectateur dans l'enivrante atmosphère de luxe et de soleil de la French Riviera. Elle l'entraîne dans les méandres du quotidien personnel et professionnel de personnages à la conduite moralement ambiguë et révèle la face sombre, dangereuse et parfois mortelle, du monde de l'art et de son train de vie extravagant.