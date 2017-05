La série Ironside débute dans la nuit du 20 au 21 juin sur TF1. Trois épisodes inédits dès 23h30...

Avec : Blair Underwood (Robert Ironside), Kenneth Choi (Le capitaine Ed Rollins), Brent Sexton (Gary Stanton ).

Le début : Dacier frappe un déséquilibré jusqu'à ce qu'il avoue où se trouve la fillette qu'il a enlevée. Ed, son supérieur, n'est pas d'accord avec sa méthode, mais les résultats sont là... Le lendemain, Dacier enquête sur la mort d'une jeune femme, Annie Ryan, tombée du toit de l'immeuble de "Mullen Financial", la société dans laquelle la victime travaillait en tant que conseillère financière. Virgil et Teddy, deux inspecteurs, trouvent chez Annie un dossier interne de "Mullen Financial" et des photos d'elle, participant à une partie fine en compagnie de Zamir, un trafiquant de drogue albanais. Zamir est retrouvé poignardé chez lui avec sur son torse, une photo compromettante d'Annie. Il avait monté avec elle une société qui lui permettait de blanchir l'argent de son trafic de drogue en se servant de "Mullen Financial".