La série Juste un regard dès le 15 juin sur TF1, avec Virginie Ledoyen. Deux épisodes à la suite dès 21 heures.

Auteur : Harlan Coben.

Réalisé par Ludovic Colbeau-Justin.

Avec : Virginie Ledoyen (Eva Beaufils), Thierry Neuvic (Bastien Beaufils), Thierry Frémont (Grégory Marsan), Joseph Malerba (Crapaud), Stanislas Merhar (Jimmy O.), Anne Girouard (Capitaine Valert), Mathilde Bisson (Crystal), Michaël Abiteboul (Hubert Caillard), Carole Richert (Béatrice Marsan), Socha (Mylène Losdat), Joséphine Hélin (Salomé Beaufils), Jean-Baptiste Blanc (Max Beaufils), ...

Avec la participation de Jimmy Jean-Louis (Eric Toussaint), Arthur Jugnot (Daniel), Julie Gayet (Sandrine Koval-Beaufils) et Anne-Claire Coudray.

Pour Eva Beaufils, il a suffi d'un regard sur une vieille photo, porteuse d'une incroyable révélation, pour que son univers bascule… Bastien, son mari, disparaît soudain. Eva n’a alors plus qu’un objectif : le retrouver à tout prix, même si cela met en péril leurs enfants et ravive les cicatrices de son propre passé. Car Eva le sait, ce n'est qu’au bout de ce voyage qu’elle trouvera les réponses à ses questions… L’amour est-il plus fort que le mensonge ?