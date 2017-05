La série Ransom sera diffusée dès le 21 juin sur TF1.

Fiction inédite dès le 21 juin à 21 heures sur TF1 (3 épisodes à la suite) : Ransom.

Mondialement reconnus, les négociateurs Laurent Combalbert et Marwan Mery assistent ou dirigent plus de cent négociations complexes par an à travers le monde, qu’elles soient de crise, sociales, diplomatiques, commerciales ou dans le cadre de la relation-patient. Leurs vécus et expériences ont directement inspiré la série Ransom, qui retrace la vie d’un négociateur de crise, communique TF1.

Nouvelle coproduction internationale de TF1, Ransom, inspirée donc par les expériences professionnelles des négociateurs Laurent Combalbert et Marwan Mery, suit les aventures d’Eric Beaumont (Luke Roberts) appelé à résoudre les situations de crise les plus extrêmes à travers le monde. Déjà diffusée par CBS aux Etats-Unis, la série intègre notamment à son casting la comédienne française Emma de Caunes qui tiendra le rôle de Natalie, l’ex-femme d’Eric Beaumont.

Le début : Maxine Carlson, une jeune femme qui vient de terminer ses études, postule chez Crisis Resolution, mais sa candidature est rejetée par Oliver Yates, le profiler qui travaille au côté d'Eric Beaumont, négociateur professionnel et patron de l'entreprise. Apprenant qu'une prise d'otage est en cours dans une église, Maxine réussit à se glisser dans l'immeuble où se tient la cellule de crise...