La série Sky Heroes est à découvrir ce jeudi soir sur Planète+.

Dès ce jeudi 18 mai à 22h35 sur Planète+, épisodes 1 et 2 de Sky Heroes (format 26 minutes).

Une série documentaire, mêlant archives, témoignages et animation, revisitant les grands moments de l’histoire de l’aviation en plongeant le spectateur à l’intérieur du cockpit.

Chaque épisode raconte l’exploit d’un grand nom de l’aviation, en faisant vivre au spectateur une expérience immersive, au plus près des émotions de ce héros.

Les concepteurs, producteurs et réalisateurs de Sky Heroes, François Cusset, Bertrand Dévé, et Vincent Legrand, ont souhaité un traitement original et moderne : Le mélange d’images d’archives colorisées, d’animations et d’interviews.

Avec l’animation, Sky Heroes propose une esthétique inspirée des comics américains et permet de partager des moments inédits, au plus proche de la réalité. Les images d’archives, brillamment restaurées et colorisées pour l’occasion, redonnent vie à ces héros. Le spectateur vit ainsi l’histoire, enrichie par les éclairages d’experts de l’aéronautique.

Sky Heroes ne s’adresse pas seulement aux passionnés d’aviation, mais à tous les amateurs d’aventures et notamment les jeunes, est-il communiqué.

L’intention de la série est de faire partager les émotions de ces pionniers... Que ce soit dans l’exploit technique, ou dans l’aventure humaine, ces hommes ont dépassé leur peur pour marquer leur temps. Ils sont tous très différents, mais ils ont en commun cette même folie qui leur a permis de repousser les limites...

A l’occasion des 90 ans de la première traversée de l’Atlantique par Charles Lindbergh, Sky Heroes ouvre sa collection docu-fiction avec ce héros américain. Puis place au Baron Rouge.