La série Tandem de retour mardi 6 juin sur France 3.

Mardi 6 juin à 21 heures sur France 3 : Après le pilote diffusé avec succès au printemps 2016, la première saison de Tandem débarque.

Parents de deux adolescents et divorcés depuis dix ans, le commandant Soler et le capitaine Marchal ont poursuivi leur carrière loin l’un de l’autre. Un quotidien et des habitudes remis en cause après que Léa Soler a obtenu sa mutation à Montpellier dans la brigade où travaille Paul Marchal, plaçant ce dernier sous son commandement.

Ex-époux à la ville et parents d’Alice et de Thomas, ils travaillent dorénavant dans la même brigade. Pour le colonel Vauvert, témoin involontaire de leurs chamailleries, la situation devient même critique. Impossible pour eux de laisser sur le palier de la gendarmerie leurs problèmes familiaux. Sans parler de leurs divergences en matière d’investigation. Il faut dire que Soler est ordonnée et aime le travail en équipe quand Marchal fonctionne à l’instinct et oublie régulièrement de tenir informés ses collègues ou sa supérieure de ses agissements. Un comportement qui l’oblige à le rappeler à l’ordre quand ce dernier se promène avec des scellés dans sa poche. Certes, les résultats sont probants et les affaires sont résolues, mais les tensions persistent et l’équipe pâtit de leur relation en dents de scie.

Tandem joue autant sur l’intrigue policière que sur la vie familiale des deux protagonistes. Soler et Marchal sont liés par leurs enfants autant qu’ils le sont par leurs enquêtes. Dorénavant, ils assument la garde alternée de leurs deux adolescents. Et, une fois encore, les méthodes de l’une en matière d’éducation sont aux antipodes de l’autre.

Les épisodes du 6 mjuin :

- Entre sel & Mer (Auteurs Pauline Rocafull – Christel Gonnard / Réalisateur : Christophe Douchand) Une femme est retrouvée morte, au milieu d’un marais salant. Nos enquêteurs vont apprendre qu’elle avait été victime d’un braquage deux ans auparavant, et souffrait de stress post-traumatique. Sa mort est-elle due à un comportement équivoque lié à ces troubles ? Ou bien à une vengeance des braqueurs ?

- Plongée dans le passé (Auteur : Thomas Perrier / Réalisateur : Christophe Douchand) Un corps est retrouvé flottant sous un ponton. L’homme avait disparu la veille, à l’occasion d’une sortie nocturne, en pleine mer, organisée par le camping dont il est propriétaire. Léa et Paul vont vite s’apercevoir qu’il a été tué sur le bateau, puis jeté par dessus bord. Ils ont 48h pour découvrir laquelle des quatre personnes présentes sur le bateau aurait pu commettre l’irréparable.

Série Créé par Jérémie Marcus.

D’après un concept de Jérémie Marcus et Jean-Marc Rudnicko.

Avec Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane Blancafort (Paul Marchal), Piérick Tournier (Erwan Lebellec), Nelly Lawson (Camille Barbier), Renaud Leymans (Éric Vernet), Sarah-Cheyenne (Alice), Titouan Laporte (Thomas), François-Dominique Blin (Franck Marvaud), David Marchal (colonel Vauvert).

Crédit photo © Fabien Malot - FTV - DEMD.