La série The Five dès le 1er juin sur France 3.

Imaginée par Harlan Coben et directement développée pour la télévision, The Five s'intéresse à un drame survenu vingt ans plus tôt, qui va hanter l'existence des protagonistes.

A découvrir dès le jeudi 1er juin à 20h55 sur France 3 (vue en 1ere fenêtre sur Canal+).

Jesse, âgé de 5 ans, s'est enfui du parc alors qu’il était sous la surveillance de son frère Mark et de sa bande de copains. Après sa disparition, plus personne ne l’a jamais revu. Vingt ans plus tard, Danny, un des amis de Mark devenu flic, apprend que l’ADN de Jesse a été retrouvé sur une scène de crime. Il est vivant, quelque part…

Le début : Lorsqu'ils étaient adolescents, Mark, Slade, Danny et Pru se promenaient en forêt avec Jesse, le petit frère de Mark. Après qu'ils se sont débarrassés de l'enfant en le renvoyant seul chez lui, celui-ci a disparu et sa famille ne l'a jamais revu. Vingt ans plus tard, Danny est devenu lieutenant de police. Au cours d'une enquête de meurtre, il découvre l'A.D.N. de Jesse sur une scène de crime, ce qui laisse à penser qu'il est encore vivant, quelque part. Ne sachant comment l'annoncer à ses parents, Mark décide d'aller en prison, pour parler à l'homme qui avait avoué, à l'époque, le meurtre de son petit frère. Le détenu lui fait d'étonnantes révélations. Pendant ce temps, Pru est de retour des Etats-Unis et renoue avec ses anciens amis...

(10 x 60’)

Producteurs executifs Harlan Coben, Cameron Roach, Nicola Schindler et David Brocklehurst

Scénaristes Harlan Coben, John Jackson, Daniel Brocklehurst et Mick Ford Réalisateur Mark Tonderai

Avec : Tom Cullen (Mark Wells), O.T Fagbenle (Danny Kenwood), Lee Ingleby (Slade), Sarah Solemani (Pru Carew), Geraldine James (Julie), Michael Maloney (Alan)...

Crédit photo © Ben Blackall - StudioCanal