La télé de Fabrice Luchini ce vendredi soir sur C8.

Un divertissement réalisé par Aurélien Combelles, produit par ADLTV et diffusé ce vendredi après Touche pas à mon poste, sur C8 : La télé de Luchini.

90’ des moments les plus fous et les envolées les plus lyriques que Fabrice Luchini nous a régulièrement offert sur les plateaux de télé ou à la radio depuis 30 ans !

"A travers des séquences inoubliables qui ont marqué la télévision et la radio, LA TELE DE LUCHINI nous fait revivre les plus grandes frasques de ce comédien irrésistible. Des moments drôles et surprenants que seul ce poète des temps modernes sait nous offrir ! Toutes ces images culte et exceptionnelles seront racontées par les animateurs et les journalistes qui l’ont reçu : Alessandra Sublet, Marc-Olivier Fogiel, Stéphane Bern, David Pujadas, Ariel Wizman, Estelle Denis, Ariane Massenet, Caroline Roux, Cyrille Eldin et Philippe Labro. Retrouvons un Fabrice Luchini dans tous ses états : LE showman exceptionnel, LE charmeur hors pair, LE fin connaisseur du sexe féminin, L’accro à la télé."