La Une des hebdomadaires TV cette semaine.

La Une des hebdomadaires - et quinzomadaire - de la presse TV sortis ce lundi 15 mai.

Le défunt Victor Lanoux est en couverture de Télé Poche, seul magazine à avoir fait le choix de rendre hommage sur toute sa page au comédien.

A contrario, on notera la mini photo sur le côté droit de Télé Loisirs... A l'honneur, l'héroïne de la série Candice Renoir. Accroches sur les favoris de The Voice et sur les horaires de plus en plus tardifs de démarrage des premières parties de soirée.

Stéphane Bern est en couv' de Télé 7 Jours. "Ce que je vous réserve pour l'été..." lit-on.

L'animatrice Karine Ferri est en Une de Télé Star, pour une interview accordée à l'occasion des débuts de la phase live de The Voice.

+ David Lynch en couverture de Télé Câble Sat & Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes dans TV Grandes Chaînes.