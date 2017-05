Ce début mai 2017, ARTE lance une nouvelle offre numérique, qui a pour ambition de simplifier l’accès à la grande diversité de ses programmes, en améliorant leur exposition, et d’enrichir l’offre de vidéos.

La séparation entre les contenus antenne via ARTE +7 d’un côté et l’importante production de programmes exclusivement numériques via les différentes plateformes de la chaîne est devenue caduque, est-il souligné. Désormais ARTE propose donc un seul portail vidéo qui fusionne l’offre des plateformes thématiques et l’offre d’ARTE+7, créant une complémentarité inédite entre l’antenne et le numérique.

L’objectif de la chaîne est bien d’offrir à son public une même expérience audiovisuelle que l’on regarde ARTE sur une télévision, un écran mobile ou un ordinateur. Cette offre vidéo linéaire et non-linéaire s’articule autour de huit catégories thématiques qui permettent au public de trouver les programmes de la chaîne de façon simple et rapide : Actu et Société, Cinéma, Séries et Fictions, Culture et Pop, ARTE Concert, Sciences, Voyages et découvertes, Histoire.

Autre évolution : la création du label « Creative », filtre singulier qui permet à chacun d’accéder directement à des programmes à la pointe de l’innovation.

L’offre d’ARTE est également accessible via des playlists et des collections qui permettent de découvrir les programmes autrement. Par exemple, une playlist des plus belles voix féminines d’ARTE Concert ou la collection pour cinéphiles « Blow up ». Ces regroupements ne sont pas le résultat d’algorithmes, mais le fruit d’une éditorialisation par les équipes de la chaîne.

Le public peut dorénavant consulter les programmes à sa guise, indépendamment des horaires de diffusion à l’antenne car ARTE les met en ligne, pour la plupart, dès 5 h du matin, permettant ainsi à l’internaute de composer sa propre grille, de prendre le contrôle de sa chaîne, et d’en devenir le maître du temps.

Cette nouvelle offre numérique est, de plus, personnalisable : la rubrique « Mon ARTE » permet à l’internaute de se façonner une offre sur mesure, de s’abonner à ses formats préférés et de recevoir des vidéos sur ses thèmes de prédilection.

Grâce à cette nouvelle offre numérique cohérente et multi-écrans,est-il communiqué, ARTE franchit un cap important dans le déploiement de sa proposition éditoriale au bénéfice de son public.