Lancement du tournage pour France 3 d'une série adaptée du roman Aux animaux la guerre.

Selon le quotidien Aujourd'hui en France 2, Alain Tasma tournera dès la fin de cette semaine, dans les Vosges,« Aux animaux la guerre ».

Adaptation en six épisodes du roman de Nicolas Mathieu. Roschdy Zem, Olivia Bonamy, Tchéky Karyo, Rod Paradot sont au casting de cette production EuropaCorp.

Concernant le roman policier qui a reçu plusieurs prix :

"Une usine qui ferme dans les Vosges, tout le monde s’en fout. Une centaine de types qui se retrouvent sur le carreau, chômage, RSA, le petit dernier qui n’ira pas en colo cet été, un ou deux reportages au 19/20 régional et puis basta. Sauf que les usines sont pleines de types dangereux qui n’ont plus rien à perdre. Comme Martel, le syndicaliste qui planque ses tatouages, ou Bruce, le bodybuilder sous stéroïdes. Des types qui ont du temps et la mauvaise idée de kidnapper une fille sur les trottoirs de Strasbourg pour la revendre à deux caïds qui font la pluie et le beau temps entre Épinal et Nancy. Une fille, un Colt .45, la neige, à partir de là, tout s’enchaîne. Aux animaux la guerre, c’est le roman noir du déclassement, des petits Blancs qui savent désormais que leurs mômes ne feront pas mieux et qui vomissent d’un même mouvement les patrons, les Arabes, les riches, les assistés, la terre entière. C’est l’histoire d’un monde qui finit. Avec une fille, un Colt .45, la neige."