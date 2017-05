Le casse-tête Bachar Al-Assad : document inédit dans Envoyé spécial.

Un reportage réalisé par Romain Boutilly, Florian le Moal et Vincent Buchy, dont la diffuison est prévue le jeudi 8 juin sur France 2. A la fin du magazine Envoyé Spécial présenté par Elise Lucet.

C’est une épine dans le pied du nouveau président Macron. Son dossier le plus brûlant sur la scène internationale : Bachar Al Assad, l’ex-ami de la France, devenu le cauchemar de notre diplomatie. Au nom de la lutte contre la menace terroriste, peut-on pactiser avec un dictateur qui a mis son pays à feu et à sang ? Faut-il renouer avec lui et en faire notre allié dans le combat contre Daech ?

Dans un documentaire inédit, Envoyé Spécial réunit les acteurs majeurs qui se sont heurtés au "casse-tête Bachar" : Laurent Fabius, Alain Juppé, Claude Guéant, Jean-Yves Le Drian mais aussi des agents du renseignement et d’anciens amis d'Al Assad. Ils revisitent vingt ans de relations sulfureuses avec l’homme fort de Damas, vingt ans d’illusions et de paris perdus.

Dans cette enquête, François Hollande revient sur les frappes françaises avortées contre le régime syrien en 2013. L’occasion, selon l'ex Président, d’en finir avec « le régime du tyran Bachar ».