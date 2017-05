Le chanteur et écrivain Mathias Malzieu rejoint L'Équipe pendant Roland-Garros.

Le leader du groupe Dionysos, également écrivain, intègre la rédaction tennis de L’Équipe pendant la quinzaine des Internationaux de France.

Passionné de tennis, et grand admirateur de John Mc Enroe, Mathias Malzieu sera l’un des envoyés spéciaux de L’Équipe à Roland-Garros. Il écrira une chronique quotidienne dans le journal, et interviendra ponctuellement sur le site et la chaîne L’Équipe.

Sa première chronique est à lire dimanche, au coeur d’un cahier central Roland-Garros de 12 pages.

