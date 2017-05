Le come-back inattendu de Jean-Paul Ollivier.

Avec plus de 50 ans de journalisme, 40 Tours de France et 40 ans de Stade 2 à son actif, Jean- Paul Ollivier, retraité, avait tiré sa révérence fin 2014 sur le plateau de l’émission à laquelle il a contribué à la création en 1975.

À l’occasion du 100e Tour d’Italie diffusé en exclusivité sur la chaine L’Équipe, Jean-Paul Ollivier rejoint la chaine pour raconter la grande histoire du Giro.

Après avoir commenté les grands événements cyclistes et accompagné les téléspectateurs pendant plus de 40 ans, Jean-Paul Ollivier est l’une des grandes voix du cyclisme en France. Pour ce centième Giro, diffusé en exclusivité sur la chaine L’Équipe du 5 au 28 mai, il sera aux côtés de Patrick Chassé, Jérôme Pineau et Stephen Roche.

Crédit photo © Gilles Gustine - France 2.