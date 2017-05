Le CSA saisi par plusieurs centaines de personnes suite à une séquence de TPMP Radio Baba.

L'AJL, association des journalistes lesbiennes, gay, bi et trans, rappelle sur Twitter que ""piéger" des homosexuels pour utiliser leur orientation sexuelle comme ressort comique n'est rien d'autre que de l'homophobie."

Nul doute que Cyril Hanouna interviendra sur ce sujet lors de TPMP. D'autant que les relations avec le CSA sont très loin d'être idylliques.

Réagissant sur le blog de Jean-Marc Morandini (il est loin le temps où l'un et l'autre étaient comme chien et chat...), Cyril Hanouna déclare : "L'homophobie c'est tout ce que je combats depuis des années , comme la xénophobie, le racisme, la misogynie.. Et aujourd'hui me faire traiter d'homophobe me rend vraiment triste. Toute la semaine, on s'est mobilisé dans l'émission contre l'homophobie en milieu scolaire, car cela fait aussi partie de nos missions et responsabilités dans TPMP. On a tous porté le ruban bleu justement car on se bat contre tout ça".