Le détour d'Ozzy et Jack Osbourne dès ce samedi sur Planète+.

Une série documentaire inédite de 10 épisodes de 40 minutes, à découvrir dès ce samedi à 21 heures sur Planète+ A&E.

Il est un Dieu du métal... the Blizzard of Oz ... le Prince des ténèbres... mais pour Jack Osbourne, il est juste Papa.

Durant la jeunesse de Jack, son père Ozzy était toujours sur la route, travaillant dur comme chanteur de Black Sabbath et de son propre groupe. Il n'avait pas beaucoup de temps pour les voyages familiaux. Mais à présent qu'Ozzy mène une vie plus stable, et que Jack est devenu adulte, ils entreprennent ensemble un périple dont ils ont toujours rêvé. Féru de l'Histoire, Ozzy n'a jamais eu la chance de visiter les nombreux endroits historiques qu'il a vus à la télévision. Ex étudiant passionné par la matière, Jack a mis au point une liste de lieux et de monuments qui impressionneront son père.

Ce 13/05 Sir Prince des ténèbres + Papa connait le Far-West

20/05 Fort Alamo + Ozzy volant non identifié

27/05 Les deux derniers samouraïs + La montagne de la postérité

03/06 Cuba sinon rien + Les Osbourne à la Maison Blanche

10/06 Sur les traces de nos ancêtres + J’ai vendu mon âme au diable