Le dispositif de France Télévisions pour Le Tour 2017.

Du 1er au 23 juillet, nouvelle édition du Tour de France cycliste. L'occasion pour France 2 et pour France 3, diffuseurs en clair, de booster leurs audiences.

Le dispositif cette année :

Commentaires : Alexandre Pasteur & Laurent Jalabert, ainsi que Franck Ferrand et Marion Rousse.

Motos : Cédric Vasseur et Thierry Adam (ex commentateur).

Interviews : Nicolas Geay.

Présentation de L’Après-Tour : Laurent Luyat & Marion Rousse.

Ce sera donc le premier Tour de France pour l’équipe de commentateurs composée d’Alexandre Pasteur, nouvelle voix du cyclisme sur France Télévisions, de Laurent Jalabert, consultant pour la quinzième fois.

Franck Ferrand, écrivain et historien, racontera aux téléspectateurs l’Histoire et les histoires du patrimoine de la France traversée par la course. Un parcours qui, cette année encore, promet de belles découvertes dans les départements français, mais également en Allemagne et au Luxembourg.

Pour permettre aux téléspectateurs de ne rien manquer des intrigues et des stratégies de course, Thierry Adam et Cédric Vasseur infiltreront le peloton à moto.

Nicolas Geay sera sur la ligne de départ, mais également à l’arrivée et au pied des podiums pour recueillir toutes les réactions des coureurs, des staffs et de leur entourage.

Pour finir en beauté chaque jour, Laurent Luyat et Marion Rousse recevront sur le plateau de Vélo Club de nombreux invités pour parler de l’actualité de l’étape, mais pas que…

Outre les étapes et Vélo Club, les téléspectateurs - orphelins de Village départ sur France 3... - retrouveront comme de coutume :

Le Journal du Tour, présenté par Céline Géraud. Tous les soirs sur France 3, à 20h05, en direct de l’étape d’arrivée du Tour, retour sur tous les moments forts de la journée.

Stade 2, présenté par Céline Géraud. Les dimanches 2, 9 et 16 juillet à 17h15 sur France 2.

L’Image du jour, tous les soirs à 20h40 sur France 2.

Crédit photo Alexandre Pasteur © Nathalie Guyon - France Télévisions.