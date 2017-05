A découvrir le samedi 17 juin en première partie de soirée sur la chaîne National Geographic : le documentaire américain inédit L.A. 92.

Au printemps 1991, Rodney King, un automobiliste noir, est violemment passé à tabac par quatre policiers blancs de Los Angeles après une course-poursuite à grande vitesse. Un résident du quartier filme la scène depuis le balcon de son appartement. Lorsque celle-ci est rendue publique, les officiers de police sont jugés et déclarés non coupable. Des émeutes ont alors explosé et sont devenues le symbole de l’un des troubles social les plus graves de l’histoire des Etats-Unis.

Raconté à travers une multitude de points de vue grâce à des images d’archives rares, le film apporte une perspective nouvelle sur un sujet sensible encore brûlant d’actualité