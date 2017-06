Le documentaire inédit K2, une journée particulière diffusé sur VOYAGE le 6 juillet.

Après plusieurs excursions vers les plus hauts sommets de l’Himalaya, l'alpiniste Sophie Lavaud et le réalisateur François Damilano reprennent la route vers l’un des plus redouté d’entre eux, le K2. Ils ramènent avec eux les images d'une aventure inédite "K2, une journée particulière" qui sera diffusée le jeudi 6 juillet 2017 à 20h55 sur la chaîne VOYAGE.

Le film documentaire « K2, une journée particulière », retrace en 52 minutes les deux mois intenses d’expédition entrepris par Sophie Lavaud et le réalisateur et guide de haute montagne François Damilano avec leur équipe. En été 2016, ces aventuriers se sont lancés dans ce que très peu de grimpeurs ont osé entreprendre, l’ascension du K2, le deuxième plus haut sommet de la planète situé aux confins du Pakistan et de la Chine. Pour atteindre la pointe de cette cime himalayenne de 8 611 mètres, l’équipe s’est confrontée à un périple fort en sensations, mêlant persévérance et dépassement de soi dans l’immensité des paysages.

« K2, une journée particulière » immerge le téléspectateur dans les montagnes sauvages du Karakoram au nord Pakistan, remonte l’un des plus grands glaciers du monde en compagnie des porteurs Baltis, puis fait partager ce quotidien si particulier de l’ascension d’un très haut sommet. Malgré les tempêtes et les rares créneaux de météo favorables, Sophie Lavaud s’acclimate à la raréfaction de l’oxygène, remonte les difficiles parois de l’historique Éperon des Abruzzes, gère les nuits glaciales dans les minuscules tentes d’altitude des camps supérieurs.

En alternant scènes d’action et réflexions intimistes, le film « K2, une journée particulière » confronte le poids du hasard à l’abnégation nécessaire aux grimpeurs pour fouler quelques instants les plus hauts sommets de la Terre.