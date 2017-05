Ce dimanche 28 mai 2017, événement pour les amateurs de Formule 1 non abonnés à Canal+. La programmation en clair du GP de Monaco, sur C8.

Canal+ :

12h30 : Parade des pilotes (sur Canal+ Sport).

13h05 : La grille (Sénécal - Montagny).

14h00 : Grand Prix commenté par Jacques Villeneuve et Julien Fébreau.

16h20 : Monaco saison 2016, 207, documentaire.

17h10 : Magazine Formula One, en direct de Monaco.

C8 :

12h00 : rediff des qualifications de samedi.

13h15 : La grille en direct. Thomas Sénécal accompagné de Franck Montagny fait vivre la remontée de la grille jusqu’à la pole position.

14h00 : Grand Prix commenté par Alexandre Delpérier et Jean-Eric Vergne.

À partir de 16h15, retrouvez deux épisodes inédits de Direct auto, le magazine automobile de Grégory Galiffi : - Passez 24h à Monaco avec les fans de supercars. - Embarquez avec Gregory pour un aller simple à Monaco pour découvrir le rallye historique de Monte-Carlo, en passant par les lieux chargés d’histoire.

RMC :

De 13h à 14h, « Motors » avec Jean-Luc Roy, revient sur la course et ses enjeux. Et dès 14h, le Grand Prix de Monaco est à suivre en direct et en intégralité avec Jean-Luc Roy, Louis Amar et Adrien Tambay.