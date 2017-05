Le juste prix du lait : document diffusé cet après-midi sur France 2.

Un reportage d’Emmanuelle Chartoire, Christophe Barreyre et Mathieu Houel. Programmé vers 14h15 ce dimanche sur France 2.

Vous l’avez peut-être vue apparaître ces derniers mois dans les rayons de votre supermarché : une brique de lait arborant le message « ce lait rémunère au juste prix son producteur ».

Cette nouvelle brique de lait « équitable » est née à l’initiative d’une poignée de consommateurs. Il y a environ un an, ces Français préoccupés par la détresse des éleveurs laitiers d’une part, et par la détérioration de la qualité des aliments d’autre part, ont proposé à des éleveurs de leur acheter leur lait un tout petit peu plus cher, en échange d’une haute qualité garantie. Cette initiative, modeste au départ, a été couronnée d’un immense succès : les Français se sont arrachés ce lait, qui vient de passer les 10 millions de litres vendus en 7 mois.

Quelques centimes de plus payés par le consommateur changent-ils vraiment les choses à l’autre bout de la chaîne pour les producteurs ? C’est ce que les équipes du magazine « 13h15 les Français » ont cherché à savoir en allant à la rencontre de Martial et Martine, un couple d’éleveurs laitiers parmi les premiers à avoir participé à l’opération « lait équitable ».