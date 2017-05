Le Maroc vu du ciel le 22 juin sur France 2, par Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot.

Un film réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot et diffusé le jeudi 22 juin à 20h55 sur France 2 : Le Maroc vu du ciel (inédit). Une production Hope Production/Calt Production.

Musique, Armand Amar.

Écrit et raconté par Ali Baddou.

Maroc vu du ciel est le premier film de Yann Arthus-Bertrand exclusivement tourné en 4K. Pour ce tournage, il a choisi un nouveau système gyro-stabilisé unique au monde, la GSS 516, adapté spécialement pour lui. Ce système entièrement motorisé et stabilisé est associé à la caméra RED DRAGON pour une qualité 4K optimisée et des prises de vue toujours plus belles.

Des cimes du Haut Atlas enneigé au tumulte de Casablanca ou de Marrakech, Le Maroc vu du ciel est avant tout une invitation au voyage. Un voyage empreint de souvenirs mais aussi de découvertes, un périple à travers le temps, l’histoire, les paysages d’un pays que l’on croit connaître mais qui pourtant nous surprend et nous bouscule. Emotion et émerveillement, vu du ciel tout en nous laissant découvrir autrement ce pays étonnant.

Né au Maroc, Ali Baddou raconte son voyage, évoquant tout le long son héritage culturel issu des plus brillantes civilisations qui ont marqué les villes de Rabat, Tanger, Marrakech tandis qu’entre Fès et Meknès, il se souvient de son enfance, et des ruelles étroites de la médina dans laquelle il a grandi.

Les images aériennes de Yann Arthus-Bertrand subliment ces mille et une vie du Maroc où chaque région, chaque monument, chaque plaine ne raconte pas une histoire du Maroc, mais des histoires d’un pays au milles facettes. Celle des agriculteurs, ces sculpteurs qui façonnent le visage intérieur du pays afin de le nourrir. Celle des murs bleus de Chefchaouen et du sable orange de Merzouga. Celle d’un conte moderne aussi. Des ruines de Volubilis à la centrale solaire de Noor, le Maroc fait un saut dans le temps pour relever le défi de la transition énergétique et ouvrir de nouvelles perspectives économiques.

Le Maroc Vu du Ciel est un film qui révèle la diversité d’un pays haut en couleurs, riche en saveurs, où spiritualité, traditions et modernité se conjuguent en une voix unique.

Crédit photo © Yann Arthus-Bertrand