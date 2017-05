Dans quelques semaines dès, le 15 juin 2017, le musée du quai Branly - Jacques Chirac prend place à bord d'un train de la ligne E pour offrir à ses voyageurs une exposition itinérante sur les arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques.

Le Train des Arts et des Civilisations propose un voyage inédit à la découverte des cinq continents dans le cœur de Paris jusque dans l'Est de l'Ile-de-France.

De voiture en voiture, de continent en continent, ce sont près de 400 œuvres d'art, photographies, peintures et objets des collections historiques du musée du quai Branly - Jacques Chirac qui sont ainsi exposés et recouvrent l'intérieur du train du sol au plafond.

Pour le musée du quai Branly - Jacques Chirac, ce partenariat avec SNCF et le STIF s'inscrit pleinement dans sa volonté de jeter des ponts entre les cultures pour susciter la curiosité de tous, est-il communiqué.

Avec le Train des Arts et des Civilisations le musée du quai Branly - Jacques Chirac entend présenter ses riches collections de manière inédite et offrir aux voyageurs une porte ouverte sur le monde, une rencontre inopinée avec les arts et les civilisations

Le Train des Arts et des Civilisations sera lancé le jeudi 15 juin, gare de l’Est, voie 27 avant de vivre sa vie de train de voyageurs et sa rencontre avec le public, chaque jour entre les gares de Haussman Saint-Lazare et de Chelles-Gournay ou Tournan, en passant par la Gare Magenta, Rosa Parks ou en encore Noisy-le-Sec.

C’est l’agence Adkeys qui signe la conception des décors des Trains des Arts et des Civilisations, après l’habillage des Trains Versailles (en 2012) de la ligne C, des Trains des Impressionnistes de la ligne J (en 2013), des Trains du cinéma de la ligne D (début 2016) puis des Trains Nature et Patrimoine lancés fin 2016.