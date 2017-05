Le one-man show de Norbert diffusé le 23 juin sur 6ter.

Vendredi 23 juin à 21 heures sur 6ter.

"Vous connaissez Norbert aux fourneaux, Norbert à la télé… découvrez Norbert sur scène ! 6ter vous propose de découvrir pour la première fois à la télévision “Show patate !”, le one-man-show culinaire de Norbert Tarayre. "

C’est en janvier 2015 que le trublion de la cuisine a décidé de monter sur scène avec son spectacle, mis en scène et écrit par Arnaud Gidoin. Depuis, Norbert enchaîne les représentations dans toute la France.

Via le diffuseur :

"Avec “Show patate !”, Norbert propose un one-man-show à son image : créatif, nature, drôle et sans langue de bois ! Accompagné de Adilson et Laëtitia (alias Dysdys et T-sia), ses deux commis breakdancers, il invite les spectateurs à monter sur scène pour relever des défis de toutes sortes, déguster des plats et mettre une ambiance de feu dans la salle. Entre chaque défi, Norbert n’hésite pas à livrer ses secrets, des histoires drôles liées à son parcours et révèle avec une bonne humeur communicative quelques-uns de ses trucs et astuces culinaires. Le texte et l’improvisation évoluent en fonction des produits du marché et des réactions du public, pour notre plus grand bonheur ! Vous pensiez connaître Norbert ? Vous allez être surpris… !"

