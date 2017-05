La cérémonie des MTV Movie & TV Awards a eu lieu hier, dimanche 7 mai 2017. Diffusion française demain à 20h45 sur MTV France, commentée par Raphal, Gérard, Hedia, l’humoriste John Elejdman et la comédienne de stand-up du Jamel Comedy Club Inès Reg.

Ci-dessous le palmarès :

Film de l'année : Beauty and the Beast.

Meilleur acteur ou meilleure actrice : Emma Watson, Beauty and the Beast

Série de l'année : Stranger Things.

Meilleur comédien ou meilleure comédienne dans une série : Millie Bobby Brown, Stranger Things

Meilleur duo : Hugh Jackman & Dafne Keen, Logan

Meilleur baiser : Moonlight, Ashton Sanders & Jharrel Jerome

Meilleur combat contre le système : Hidden Figures

Révélation : Daniel Kaluuya

Mélodrame : une scène de la série This is us.

Meilleur hôte : Trevor Noah, The Daily Show.

Programme de compétition : RuPaul's Drag Race.

Performance comique : Lil Rel Howery, Get Out.

Meilleur méchant : Jeffrey Dean Morgan, The Walking Dead.

Héros ou héroïne : Taraji P. Henson, Hidden Figures.

Documentaire : 13th.

Meilleur moment musical : "You're The One I Want" par le cast de Grease: Live.