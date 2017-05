Le Prix Révélation France 4 de la Semaine de la Critique 2017 à Cannes décerné à Montanha.

A Cannes, le Prix Révélation France 4 a été décerné au film brésilien, "Gabriel e a Montanha" de Fellipe Gamarano Barbosa.

Il a été choisi par un jury composé de Kleber Mendonça Filho (réalisateur brésilien), Diana Bustamante Escobar (cinéaste et productrice colombienne), Eric Kohn (critique de film américain et rédacteur en chef de IndieWire), Hania Mroué (la fondatrice et directrice libanaise du Cinéma Metropolis) et Niels Schneider (acteur franco-canadien).

Ce film raconte l'histoire de Gabriel Buchmann, qui avant d'intégrer une prestigieuse université américaine, décide de partir un an faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et d'immersion au cœur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain. Jusqu'à gravir le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière destination.

Ce prix récompense un premier ou deuxième long métrage particulièrement remarquable par sa créativité et son inventivité. Le Prix Révélation est doté par France 4 d’un montant de 4 000 € remis au réalisateur.