Le retour de Prison Break jeudi 15 juin sur M6.

Prison Break - qui lors de la première saison avait permis à M6 d'avoir des audiences record, supérieures parfois à 7 millions - est de retour avec le duo vedette Wentworth Miller et Dominic Purcell.

Les téléspectateurs nord-américains ont découvert cette nouvelle saison dès le mois d'avril sur FOX. En France, rendez-vous sur M6 dès le jeudi 15 juin à 21 heures. 2 épisodes à la suite.

7 ans après la mort de Michael Scofield, Lincoln Burrows est retombé dans ses vieux travers, Sara Scofield a refait sa vie et T-Bag est libéré de Fox River pour bonne conduite. Ce dernier récupère un courrier anonyme contenant une photo de Michael, laissant supposer qu'il est en vie, et le nom d'une prison au Yemen : Ogygia. Lincoln demande l'aide de C-Note, devenu religieux, pour se rendre dans ce pays en guerre civile et retrouver son frère…

Un peu plus de 80 épisodes composent les 4 premières saisons, entre 2005 et 2009. Avec un final qui en avait déçu plus d'un...