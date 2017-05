Le retour sur Terre de Thomas Pesquet sera diffusé en direct ce vendredi.

En partenariat avec le Centre National d’Etudes Spatiales, SCIENCE & VIE TV (groupe AB) vous fait vivre la descente sur terre de l'astronaute français Thomas Pesquet et du commandant russe Oleg Novitskiy.

Après avoir passé 6 mois à bord de L’ISS (Station Spatiale Internationale) les deux hommes rentrent sur terre ce vendredi 2 juin.

SCIENCE & VIE TV retransmettra EN DIRECT et EN INTÉGRALITÉ cet événement. Équipés d'un scaphandre, ils prendront place dans un vaisseau Soyouz qui se désamarrera vers 12h50 (heure de Paris) de L’ISS pour atterrir environ 3h20 plus tard au Kazakhstan, soit 16h09 (heure de Paris).

Proposée par le CNES cette descente sur terre sera présenté par Michel Viso, responsable des programmes d’exobiologie et accompagné de nombreux invités et spécialistes dont Claudie Haigneré.

SCIENCE & VIE TV vous donne rendez-vous dès 12h10 pour cinq heures de DIRECT (12h10 à 17h00).

Jérôme Bonaldi, Michel Viso et Claudie Haigneré, vous accompagneront dans de ce retour millimétré : du décrochage du module de la Station Spatiale Internationale jusqu’à l’atterrissage de la capsule. Au programme : Un retour sur 6 mois de vie en orbite autour de la Terre, le déroulement et les objectifs de la mission Proxima et bien sûr les analyses de spécialistes sur les enjeux actuels du spatial et sur le futur de l’exploration.