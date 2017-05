Le sommaire de C politique et C polémique ce soir sur France 5.

Ce mardi, France 5 propose une soirée spéciale en direct avec un documentaire à 20h50, suivi d’un débat à 22h05 animé par Bruce Toussaint. Le film réalisé par Camille Girerd, Karim Rissouli et Florent Maillet revient sur l’élection présidentielle de 2017 dans son intégralité, jusqu’à la victoire du candidat.

20.50 C POLITIQUE

2017 : la campagne la plus folle et la plus indécise de la Vème République. Les favoris éjectés les uns après les autres (Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Hollande, Manuel Valls), la victoire annoncée de François Fillon remise en cause par les affaires, le triomphe annoncé d'Emmanuel Macron, fragile jusqu'au bout, la remontée spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon et la stabilité de Marine Le Pen. Une campagne marquée du sceau d'un nouveau concept, importé de Tunisie, par le leader de la France insoumise : "le dégagisme".

Ce documentaire, réalisé par Camille Girerd, Karim Rissouli et Florent Maillet, raconte cette élection dans les coulisses au plus près des candidats et au plus près des français. Il montre le doute qui s'empare des candidats des grands partis qui ont structuré la vie politique de notre pays depuis des décennies, mais aussi celui des électeurs déçus par cette sale campagne.

Pour prendre le pouls de cette France désenchantée, les réalisateurs ont tourné partout dans l'hexagone avec les candidats et leurs militants en campagne. Les réalisateurs ont posé leurs caméras, à Amiens, ville symbole de la désindustrialisation (l'usine Whirlpool s'apprête à être délocalisée en Pologne) mais aussi ville natale d'Emmanuel Macron. Une commune qui résume à elle seule les enjeux qui clivent notre société. Chômage, concurrence entre pays européens et séparation géographique entre partisans d'une "France ouverte" et d'une "France fermée". Dans cette ville, François Ruffin, césar du meilleur documentaire avec "Merci Patron !", est la nouvelle figure de la gauche. Il essaye de changer la donne en se présentant aux élections législatives sous les couleurs de La France Insoumise.

Avec cette élection "l'ancien monde politique" s'efface. Au milieu du chaos, un nouveau monde politique émerge. C'est ce changement d'époque que ce film raconte.

Les intervenants politiques dans ce documentaire sont : Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, Bernard Poignant, conseiller de François Hollande à l’Elysée (2012 à 2017), Alexis Corbières, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Richard Ferrand, secrétaire général d’En Marche !, Gilles Boyer, directeur de campagne d’Alain Juppé, Thierry Solère, organisateur de la primaire de la droite, Luc Chatel, porte-parole de François Fillon, Franck Louvrier, conseiller de Nicolas Sarkozy à l’Elysée, (2007 à 2012) et Nicolas Bay, secrétaire général du Front National.

22.05 C POLÉMIQUE

Bruce Toussaint propose un débat de 60 minutes en direct avec Edgar Morin, sociologue, Jacques Attali, économiste, Cynthia Fleury, philosophe, Raphaël Glucksmann, essayiste, Laetitia Strauch-Bonart, philosophe et Camille Girerd, journaliste et co-réalisatrice du documentaire diffusé à 20h50. Ils apporteront leur regard sur cette élection. L'objectif est de proposer aux téléspectateurs une projection de ce que sera cette nouvelle présidence : les défis, les grands enjeux mais aussi d'expliquer pourquoi cette élection aura un impact au-delà de nos frontières.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 5.