Le soutien de France Télévisions à l'association Le Refuge.

Dans le cadre de la mobilisation de son antenne à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie du mercredi 17 mai 2017, France 2, avec l’appui des autres chaînes de France Télévisions, soutient une nouvelle fois l’association le Refuge.

Le service audiovisuel public rappelle que le Refuge, qui a été reconnue d’utilité publique, accueille, depuis 2003, des jeunes garçons et filles de 18 à 25 ans en situation d’isolement du fait de leur orientation sexuelle ou de genre. L’association leur propose ainsi un hébergement temporaire, un accompagnement social et psychologique, une écoute et une médiation familiale, ainsi que des interventions en milieu scolaire.

Ce soutien permet de donner un coup de projecteur à la semaine nationale 2017 du Refuge, qui aura lieu du 15 au 21 mai, et dont le fil rouge sera la question du harcèlement homophobe en milieu scolaire.

La soirée continue proposée par France 2 le 17 mai, autour de la fiction inédite « Baisers cachés » et du grand débat en direct animé par Julian Bugier « Homophobie : le combat continue », est tout à fait emblématique de la cause et du combat au quotidien du Refuge et de sa semaine nationale de mobilisation. Ce débat permettra de donner la parole en plateau à un jeune hébergé par l’association et de diffuser plusieurs pastilles montrant, sur le terrain, à Montpellier, le rôle fondamental des bénévoles qui accompagnent au quotidien ces jeunes en difficulté.

Les magazines Télématin et C’est au programme apporteront également un éclairage sur les actions du Refuge.

Par ailleurs, les chaînes et réseaux sociaux de France Télévisions diffuseront le nouveau spot TV d’appel aux dons du Refuge.