Le Tube ce samedi : Nikos Aliagas, féministes 2.0, Kery James,...

Ce samedi à 12h45 sur CANAL+, nouveau numéro du rendez-vous médias Le Tube présenté par Isabelle Ithurburu. Rédaction en chef : Christian Desplaces et Sylvain Thierry.

Au sommaire :

Il anime "The Voice" depuis 6 saisons, donne la réplique à Nicolas Canteloup dans "C'est Canteloup" après le journal de 20H et présente avec Sandrine Quétier "50'Inside" sur TF1. Il mène également des entretiens intimistes du lundi au vendredi à 20H sur Europe 1 avec "De quoi j'ai l'air ?" et expose actuellement ses photos en noir et blanc à la Maison de la Photographie de Lille. Nikos Aliagas répond aux questions d'Isabelle Ithurburu.

Donald Trump et les médias : une guerre sans fin. Déjà 100 jours à la Maison Blanche. On pouvait supposer que la bataille du président avec les médias allait s'apaiser. C'est pourtant l'exact contraire. Un reportage signé Romain Hary.

Qui sont les nouvelles féministes 2.0 ? La chanteuse Beyoncé et l'actrice Emma Watson sont devenues des porte-paroles du "girl power", et elles entraînent derrière elles, aux États-Unis comme en France, un mouvement parti à la conquête des réseaux sociaux. Qui sont ces nouvelles féministes ? Comment se structurent-elles ? Quel est leur plan d'action pour convaincre ? Réza Pounewatchy a mené l'enquête.

Turquie : l'interdiction des émissions de rencontre. Après avoir fermé des journaux et emprisonné des journalistes, le gouvernement du président Erdogan interdit désormais les émissions TV de rencontres amoureuses comme "Zuhalto Pal'ha".

"King Charles (the) IIIrd" : la série trop shocking ? Mercredi prochain, la chaîne anglaise BBC2 diffuse cette fiction dans laquelle Camilla gifle le prince William et le fantôme de Diana hante Buckingham Palace... Une chaîne publique doit-elle financer la production de ce genre de téléfilm, s'est interrogée la presse face à la polémique naissante.

Zoom sur le rappeur Kery James qui lance son média : LeBanlieusard.fr. Il a en effet décidé de lancer son propre site d’information en réaction au « manque d’impartialité et d’indépendance d’une partie des médias » qu’il dénonce dans ses textes. Antoine Ly l'a rencontré.

Crédit photo © Jeff Lanet - Canal+.