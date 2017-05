Les 4 jours de Dunkerque dès ce mardi sur Eurosport.

Dès ce mardi les abonnés retrouveront les 4 Jours de Dunkerque, en direct sur Eurosport 1, avec Jacky DURAND aux commentaires.

Pour cette 63ème édition des 4 Jours de Dunkerque, les Français seront attendus au tournant, notamment Arnaud DÉMARE. Le coureur de la FDJ aura l’occasion d’ajouter une 3ème victoire sur cette course à son palmarès, lui qui avait terminé 1er en 2013 et 2014. Sylvain CHAVANEL (Direct Energie) sera également de la partie, lui qui a également remporté à 2 reprises les 4 Jours (2002 et 2004), et qui avait terminé 2ème en 2014. A suivre également l’équipe AG2R-La Mondiale emmenée par Christophe RIBLON et Samuel DUMOULIN.

Jacky DURAND et Guillaume DI GRAZIA seront aux commentaires.

Ce mardi 9 mai – en direct 15H00 : 1ère étape : Dunkerque - Iwuy.

Mercredi 10 mai – en direct 15H00 : 2ème étape : St Quentin – St Quentin.

Jeudi 11 mai – en direct 14H45 : 3ème étape : Beauvais – Amiens.

Vendredi 12 mai – en direct 15H00 : 4ème étape : Marck – Le Portel.

Samedi 13 mai – en direct 15H45 : 5ème étape : Boeschere – Cassel.

Dimanche 14 mai – en direct 15h30 : 6ème étape : Coudekerque-Branche – Dunkerque.