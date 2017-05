Les belges, ça ose tout le 23 juin sur France 3.

Vendredi 23 juin à 20h55 sur France 3 : Les belges, ça ose tout !

"C’est indéniable, le Belge a la cote en France ! Un phénomène amorcé par la vivifiante vague de comédiennes et d’acteurs arrivés de Belgique au début des années 2000 et réactivé par une déferlante d’humoristes et comédiens belges débarqués ces derniers temps sur nos ondes et nos écrans. Mais si, aujourd’hui, nous aimons tant les Belges et les trouvons « tellement formidables »… ça n’a pas toujours été le cas ! "

Le réalisateur belge Olivier Monssens, également narrateur de ce film, commence d’ailleurs par nous rappeler, à l’aide de savoureuses archives, cette époque pas si lointaine où nos voisins étaient considérés comme de « gentils cons » par tant de Français. Un « enfer » qui commença avec Coluche…

S’ensuit une réjouissante immersion au cœur de la « belgitude » qui nous éclaire sur ce qui caractérise l’esprit belge en privilégiant quelques-unes de ses facettes : l’humour et sa fameuse déclinaison locale : l’autodérision, le cinéma via quelques icônes (Jean-Claude Van Damme, Benoît Polevoorde, François Damiens), l’art décapant du reportage télé « à la belge », le « parler belge », une certaine vision de leur famille royale (bien moins lisse qu’on ne l’imagine) ou encore la chanson, pour le meilleur… et pour le rire !

Avec les témoignages éclairants, (im)pertinents et amusés de Charline Vanhoenacker, Stéphane De Groodt, Virginie Efira, Philippe Geluck, Alex Vizorek, Bruno Solo (qui a vécu quelques années en Belgique), Salvatore Adamo, Gustave Kervern & Benoît Delépine (fins connaisseurs de l’âme belge), de deux caricaturistes politiques du royaume et d’un nouvel humoriste belge irrésistible qui a pris d’assaut le Point Virgule et, lui aussi, les ondes françaises, Guillermo Guiz…