Les contes d'Hoffman, opéra présenté par Claire Chazal le 1er juin sur France 5.

En novembre dernier, l’opéra fantastique "Les Contes d'Hoffmann", de Jacques Offenbach, est joué sur la scène de l'Opéra Bastille, avec dans le rôle-titre, Ramon Vargas (Hoffmann).

Diffusion sur France 5 le jeudi 1er juin à 20h50.

Présenté aux téléspectateurs par Claire Chazal.

"Lorsqu’il s’attelle à la composition des Contes d’Hoffmann, Offenbach a déjà plus de cent opéras à son actif. Laissée inachevée en raison de la mort du compositeur survenue au cours des répétitions en octobre 1880, cette oeuvre ultime est une synthèse inouïe, à la fois drôle, grave et fantastique de l’opéra-bouffe, de l’opéra romantique et du grand opéra. Adaptation de trois contes d’E.T.A. Hoffmann, abreuvée du Faust de Goethe, elle met en scène le poète allemand – à la fois narrateur et héros – qui raconte trois amours : Olympia, Antonia et Giulietta."