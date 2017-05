Les dessins de Romain Duris révélés pour la première fois dans un livre.

La révélation du talent méconnu de Romain Duris dessinateur : à découvrir en septembre dans un livre de 168 pages (prix indicatif : proche de 30 euros).

Alors qu'ua même moment, La galerie Cinéma dans le Marais présentera les dessins du comédien, du 14 septembre au 11 novembre.

"Romain Duris débute sa carrière d’acteur presque malgré lui, repéré par Cédric Klapisch. Il décroche le premier rôle du film culte « Le Péril Jeune » en 1994. Le succès est immédiat et marquera le début d’une longue collaboration avec le réalisateur. Pourtant l’artiste n’imaginait pas son avenir dans le cinéma, mais dans la réalisation de sa passion première, le dessin, qui le conduit après le bac à l’école Duperré. Il y rencontre celui qui restera l’un de ses maîtres: Alain Le Saux, illustrateur d’albums cultes pour enfants, et leurs parents! Si le cinéma le détourne de cette vocation première, Romain Duris ne laisse pas tomber le crayon pour autant. Il accumule, depuis plus de 20 ans, agendas et carnets griffonnés, peintures acryliques, dessins sur feuillets libres… Fervent admirateur de Crumb, l’humour noir et l’érotisme imprègnent son univers très charnel qui résiste cependant à toute « catégorisation ». Le rêve, parfois cauchemar, habite son œuvre impulsive. C’est sans doute parce qu’elle révèle la face la plus intime de son personnage que Romain Duris l’a tenue secrète. La voici révélée au public par une exposition et un livre."