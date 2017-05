Mardi 23 mai à 21h00 sur M6, grande finale du « Meilleur pâtissier, les professionnels » !

Pendant 3 semaines, 12 brigades se sont affrontées en espérant décrocher le premier titre du « meilleur pâtissier, les professionnels ». Seules 3 d’entre elles se sont qualifiées pour la grande finale : elles vont s’affronter une dernière fois sur 3 épreuves redoutables orchestrées par Faustine Bollaert.

Les 3 brigades devront d’abord faire face à un défi de taille qui allie toutes les difficultés de la pâtisserie : réaliser 6 gâteaux en forme de couronne parfaitement identiques digne des plus grandes pâtisseries avec un insert surprenant et un somptueux glaçage miroir.

Elles seront ensuite confrontées à une 2ème épreuve inédite : le tableau culinaire… En seulement 1 minute, nos brigades devront faire d’un dessert, un véritable show artistique qui devra être aussi incroyable visuellement que bon en goût !

Mais à la fin de ces 2 épreuves, nos professionnels ne seront pas au bout de leur peine car ils devront relever un ultime challenge digne des plus grands concours: réaliser des pièces artistiques hors normes de plus d’1m50 sur un thème imposé « le jardin extraordinaire », tout en intégrant dans leur décor une version sublimée d’un grand classique de la pâtisserie, la tarte aux pommes…

Pour remporter le premier trophée du meilleur pâtissier professionnel, ces brigades en quête d’excellence vont devoir se surpasser avec des gestes jamais vus et créer de nouvelles techniques plus incroyables que jamais… A l’issue de ces 3 épreuves, seule la brigade qui aura le plus convaincu les jurés gagnera une édition de son propre livre de recettes de pâtisseries.

Crédit photo © Marie Etchegoyen - M6.