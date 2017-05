Les invités de L'émission politique ce jeudi sur France 2, dont Mélenchon et Hamon.

Ce jeudi 18 mai à 21 heures sur France 2.

Au lendemain de la nomination des membres du gouvernement, David Pujadas et Léa Salamé proposent une émission spéciale sur les élections législatives et donneront la parole à Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, des personnalités de la société civile, économistes, politologues et éditorialistes.

Quelle majorité à l'Assemblée Nationale ? Quel paysage politique ? Un débat sur la recomposition du paysage politique, ainsi que sur les grands enjeux économiques et sociaux pour la France réunira des personnalités telles que :

Pour évoquer la recomposition à gauche : Jean-Luc Mélenchon, député européen et leader de La France insoumise, Benoit Hamon, député des Yvelines

Pour évoquer la recomposition à droite, une table ronde réunissant Georges Fenech (député du Rhône), Jean-Louis Bourlanges (candidat aux législtatives pour La République en Marche), Fabienne Keller (sénatrice du Bas-Rhin). En duplex, Jean-François Copé (maire de Meaux et député LR de Saine-et-Marne).

Pour évoquer l'ouverture : Frédéric Mitterrand, écrivain, homme de télévision et ancien ministre, et Azouz Begag, diplomate, chercheur en économie et sociologie et chargé de recherche du CNRS à l'université Paris-IV.

Pour évoquer "les macronistes" : duplex avec Marie Sara, ancienne torera candidate En Marche! dans la 2e circonscription du Gard aux législatives.

Pour évoquer la recomposition au Front National : Gilbert Collard, député RBM-FN du Gard et Secrétaire Général du Rassemblement Bleu Marine.

A quelques semaines du premier tour, ils livreront des analyses et des décryptages sur les enjeux du scrutin : Emmanuel Macron réussira-t-il à obtenir une majorité à l'assemblée ? Devra t-il gouverner avec l'opposition ?