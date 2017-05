Les invités musicaux de la nuit du Ramadan le 22 juin sur France 2.

La nuit du Ramadan, une émission proposée par MFP avec L’association Vivre l’Islam et France Télévisions, présentée par Myriam Seurat jeudi 22 juin à 23h50 sur France c2.

Depuis le Cabaret Sauvage à Paris et en présence de public, l’émission nous invite "à un feu d’artifice de musiques, de chants et de rythmes, nourris aux sources des rencontres et du métissage des cultures de France, du Maghreb et du monde". Un hommage particulier sera rendu au grand chanteur et poète algérien Lounis Aït Menguellet, pour ses cinquante ans de carrière.

Avec :

Lounis Aït Menguellet,

Julie Zenatti,

Slimane,

Elisa Tovati,

Nawel Ben Kraiem,

Calypso Rose,

Aymane Serhani,

Kiriss,

Souad,

Dendana,

Collectif Métissé.

L’émission rendra également hommage à 4 artistes féminines engagées, par leur art, dans le combat pour l’émancipation et les droits des femmes: la chef d’orchestre Zahia Ziouani, l’interprète Houria Aïchi, l’artiste plasticienne Hakima El Djoudi et la 1e réalisatrice du Yémen, Khadija Al-Salami.

Crédit photo © Bernard Barbereau - France 2.