Les shows de The Voice en direct dès le 20 mai.

Samedi 20 mai à 21 heures sur TF1 : L'heure des grands shows en direct a enfin sonné pour la nouvelle saison de The Voice.

"Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora ont désormais chacun une équipe composée de 4 talents. Les meilleurs ! Mais seul un d'entre eux sera sacré « The Voice » dans quelques semaines. Dès ce soir, en plus de leur coach, c'est vous qu'ils devront convaincre ! Accompagnés de l'orchestre de « THE VOICE », composé des musiciens les plus talentueux, les 16 talents donneront tout pour continuer l'aventure. Chaque semaine, ils devront convaincre leur coach, mais également les téléspectateurs qui pourront sauver certains d'entre eux pour la prochaine étape."

Lors de la grande finale, le public, et lui seul, désignera le grand gagnant : La plus belle voix de France 2017 qui remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album.

Tout au long des grands shows en direct, vous retrouverez sur MYTF1 et les réseaux sociaux un dispositif spécial poussant encore plus loin l'interactivité entre les talents et les téléspectateurs !