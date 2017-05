Les titres du Groupe L'Équipe rejoignent SFR PRESSE.

SFR PRESSE enrichit son catalogue de titres avec L'Équipe, le magazine L'Équipe, Vélo Magazine et France Football, désormais disponibles.

"Avec plus de 80 titres et jusqu'à 100 000 téléchargements quotidiens, SFR PRESSE continue de proposer une offre unique, riche, diversifiée et en accès illimité" est-il communiqué.

Cyril Linette, directeur général du groupe L'Equipe a déclaré : «L'arrivée de L'Équipe, du magazine L'Équipe, de France Football et de Vélo magazine sur SFR PRESSE marque notre volonté de proposer le plus largement possible nos offres à nos clients, quels que soient leurs usages. »

Alain Weill, Directeur général de SFR Média souligne : «Pour fêter sa première année d'existence, SFR PRESSE ne pouvait pas imaginer mieux que l'arrivée d'un titre aussi symbolique que l'Équipe mais également de deux autres, tous issus du groupe Amaury et leaders de l'information sportive. La présence de partenaires éditeurs de plus en plus nombreux à nos côtés conforte ce nouveau modèle de distribution en phase avec les usages d'aujourd'hui et créateur de valeur sur le long terme. »