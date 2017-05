Les vidéos d'On n'est pas couché spécial Cannes (dont le live de Julien Doré).

Enregistré en milieu de semaine et diffusé hier soir, On N’est Pas Couché était à nouveau accueilli par la Ville de Cannes pour une émission exceptionnelle à la Villa Domergue, haut lieu du Festival et du patrimoine cannois.

Ci-dessous, les vidéos de ce numéro (la première est l'intégrale de 3 heures).

Les invités :

François OZON, Jérémie RENIER & Marine VACTH (pour le film « L’amant double » ).

Julien DORÉ (live). Nicole FERRONI (happening humoristique).

Michel HAZANAVICIUS & Bérénice BEJO (pour le long-métrage « Le redoutable ».

Sandrine BONNAIRE.

Pierre DELADONCHAMPS.

Gilles JACOB, ancien président du Festival de Cannes.

Laurent VALLET, Président de l'Institut national de l’audiovisuel.

Raymond DEPARDON.

Vincent MACAIGNE, Joséphine de MEAUX & Emmanuel MATTE.

Bernard MENEZ.