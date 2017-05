Life of Kylie Jenner en juillet sur E!

En juillet sur la chaîne E! : Life of Kylie. Série documentaire de 8 x 30'.

Un programme présenté ainsi :

"Kylie Jenner, fondatrice de «Kylie Cosmetics», icône de style et créatrice de mode, magnat des réseaux sociaux, auteure et philanthrope est une véritable personnalité à suivre. En dépit de ses apparitions dans la série à succès L’Incroyable Famille Kardashian diffusée sur E!, de sa désignation comme l’une des adolescentes les plus influentes au monde selon le TIME Magazine et de ses fans présents dans le monde entier, la jeune fille révèle rarement son quotidien. Avec des dizaines de millions de suiveurs répartis sur ses comptes Snapchat, Facebook, Instagram et Twitter, il semble que chaque mouvement de Kylie Jenner soit suivi. Cependant, grâce à Life of Kylie, ce spin-off de L’Incroyable Famille Kardashian, les fans de la jeune femme découvriront une nouvelle facette de sa personnalité connue de ses plus proches confidentes".

Cette série documentaire de huit épisodes mettra en avant le rôle de Kylie à la tête de sa ligne de cosmétique éponyme. Les téléspectateurs auront un aperçu inédit de la façon dont elle dirige sa marque de beauté. De la conception, au lancement des produits jusqu’à leur promotion auprès de ses fans.