Ligue des Champions et Ligue Europa : le communiqué de SFR.

Communiqué de presse de SFR.

"Suite à l'acquisition des droits exclusifs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa par Altice pour les 3 saisons de 2018 à 2021, SFR assurera la diffusion en France de l'intégralité des matchs, incluant ceux des équipes françaises.

Les matchs de la Ligue des Champions, la Super Coupe de l'UEFA et la majorité des matchs de l'Europa Ligue seront diffusés sur les chaînes du bouquet SFR Sport et ses applications digitales. SFR Sport mettra en place un dispositif de magazines et de best of des matchs sur ses antennes et ses offres digitales. Tous les médias du groupe seront mobilisés pour donner à ces compétitions l'exposition et le suivi les plus larges possibles : RMC, la radio leader du sport, BFM TV, première chaîne d'information en France et BFM Sport, la chaîne de l'information sportive, accompagneront la couverture des chaînes SFR Sport. Les chaînes et les services développés par SFR Sport seront accessibles à tous les abonnés SFR, mais aussi à l'ensemble des Français grâce aux formules d'abonnement sur Internet (OTT).

Grâce à sa plateforme media et numérique à 360° sans équivalent et grâce à l'ensemble des droits acquis pour la France incluant, outre le meilleur du foot avec les deux Ligues européennes de football et la Premier League anglaise, le basket français (Fédération Française de Basketball et Ligue Nationale de Basket), l'athlétisme français (Fédération Française d'Athlétisme) et international (Diamond League), le rugby anglais (Premiership Rugby), et la boxe (World Series of Boxing) , SFR devient numéro 1 du sport et confirme le succès de sa stratégie d'acquisitions des meilleurs contenus pour ses clients."